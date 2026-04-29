「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）重要な虎との３連戦初戦でいきなり“イケヤマジック”がさく裂した。打線改造が成功し、先発野手全員安打で１０得点と大爆発。連敗は３でストップし、首位の座を奪回した。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）は「連敗を止められたんで非常に良かったなと思ってます」と笑顔で語った。勝負どころで動いた。大胆に打線をシャッフルした。不振にあえいでいた４番・オスナの２軍降格を