２８日、インドネシア・ジャカルタで、来賓に「習近平国政運営を語る」第５巻英語版を贈呈する中国の関係者。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）【新華社ジャカルタ4月28日】インドネシアのジャカルタで28日、中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の指示や論文を収録した「習近平国政運営を語る」第5巻英語版のプロモーションイベントが開かれた。中国国務院新聞（報道）弁公室とインドネシア移住省、中国外文局、在イ