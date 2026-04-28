義実家と旦那さんの関係に、どこまで妻は口を出すべきなのでしょうか？今回は、そんな悩みを抱えるある投稿者さんの疑問です。『義実家と疎遠になっても旦那だけは顔出すように言わないとダメなのですか？旦那が「そろそろ顔を出さなきゃ……」と義務感丸出しでぼやいていたら、「息子に会えたらお母さん喜ぶよ。準備は私がするよ！」と言ってあげないとダメですか？こちらの家庭の事情で、「今月は忙しいから隙間で帰ってね