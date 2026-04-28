【新華社国連4月28日】中国の孫磊（そん・らい）国連常駐副代表（次席大使）は27日、国連安全保障理事会で開かれた海上安全保障に関するハイレベル公開討論で、東中国海と南中国海の情勢に関する日本代表の不当な発言に正面から反論した。孫氏は次のように述べた。日本代表が発言の中で東中国海と南中国海の情勢についてでたらめな議論をしたが、その主張は完全に事実を歪曲（わいきょく）している。現在の東中国海と南中国海