乃木坂46の増田三莉音（16）が体調不良のため活動を休止することが28日、グループの公式サイトで発表された。「増田三莉音の活動休止に関するお知らせ」とし、「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と発表した。「つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます」とし、4月29日(水)・5月2