◆ストロングスタイルプロレス「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」（２８日、後楽園ホール）初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、後楽園ホールで初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を開催した。初代タイガーマ