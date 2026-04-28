◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が２８日、日テレ地上波で中継された巨人・広島戦（東京Ｄ）にゲスト出演した。試合中、７回２死一、三塁の好機で佐々木が代打で出場した。佐々木が新人時代に守備位置や、試合中に歓声で掛け声が聞こえない際にどう伝えたらいいのかを教えてもらったようで「長野さんには大変お世話になりま