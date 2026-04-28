「温厚な性格」の犬種5選 1.ゴールデン・レトリバー ゴールデン・レトリバーは、大型犬の中でも特におっとりとした性格で知られています。人間が大好きで、常に飼い主を喜ばせようとする健気な一面も。 非常に賢いため、しつけの飲み込みが早く、初めて大型犬を飼う人にとっても心強いパートナーになってくれるでしょう。 攻撃性が低く、他の犬や子供とも仲良くできる社交性