ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月31日（日）まで予定していた「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の開催期間を、6月28日（日）まで延長すると発表した。【動画】「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の内部の様子も映った「名探偵コナン・ワールド」まとめ■ファンから驚きと喜び今回延長が決まった「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は、レストラン「ロンバーズ・ランディング」で開催されているエ