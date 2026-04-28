USJ『コナン』レストラン、6．28まで延長 「うれしい」「行くしかない」ファン歓喜
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月31日（日）まで予定していた「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の開催期間を、6月28日（日）まで延長すると発表した。
【動画】「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の内部の様子も映った「名探偵コナン・ワールド」まとめ
■ファンから驚きと喜び
今回延長が決まった「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は、レストラン「ロンバーズ・ランディング」で開催されているエンターテイメント・レストラン。
今年は本格的な生歌を楽しめることが特徴で、“ミステリー×食×音楽”の新体験と、在りし日の新一＆蘭に会えることが目玉となっている。
物語の舞台は、“江戸川コナン”が誕生する、少し前。新一と蘭は、生ライブが名物の高級レストラン「デラ・ディーヴァ」を訪れており、その日は、昔覆面バンドで人気を馳せたという、歌姫ルルによるスペシャルパフォーマンスが行われていた。しかし突如、レストランに異変が発生。歌姫の身に着けていたブローチが、忽然と消えてしまい、レストランに居合わせたゲストは、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることになる。
そして今回、6月28日（日）まで本レストランの開催期間を延長することが決定。5月8日（金）から5月31日（日）のチケットを購入済みで、日程変更を希望する人は、公式サイトの指定のページから利用日の変更ができる。
また、5月31日（日）のチケットを購入済みの人は、6月28日（日）への変更を優先的に行うそう。なお、座席数には限りがあるため、希望の日程での案内ができない場合もあるという。
うれしい延長にファンからは「うれしい」「行くしかない」「こんなことあるんや」などと喜びと驚きの声が上がっている。
ちなみに同期間が終われば、「ロンバーズ・ランディング」では、7月30日（木）から11月19日（木）までの期間、「サンジの海賊レストラン」が実施される。
【動画】「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の内部の様子も映った「名探偵コナン・ワールド」まとめ
■ファンから驚きと喜び
今回延長が決まった「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は、レストラン「ロンバーズ・ランディング」で開催されているエンターテイメント・レストラン。
今年は本格的な生歌を楽しめることが特徴で、“ミステリー×食×音楽”の新体験と、在りし日の新一＆蘭に会えることが目玉となっている。
そして今回、6月28日（日）まで本レストランの開催期間を延長することが決定。5月8日（金）から5月31日（日）のチケットを購入済みで、日程変更を希望する人は、公式サイトの指定のページから利用日の変更ができる。
また、5月31日（日）のチケットを購入済みの人は、6月28日（日）への変更を優先的に行うそう。なお、座席数には限りがあるため、希望の日程での案内ができない場合もあるという。
うれしい延長にファンからは「うれしい」「行くしかない」「こんなことあるんや」などと喜びと驚きの声が上がっている。
ちなみに同期間が終われば、「ロンバーズ・ランディング」では、7月30日（木）から11月19日（木）までの期間、「サンジの海賊レストラン」が実施される。