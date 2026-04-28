英イングランドのステインズ・アポン・テムズ（西ロンドン郊外）のインディーバンド、ハード・ファイが、狂った世界を鋭く見つめるニューシングル「Looking For Fun」をリリース、待望のニューアルバムからの先行シングルを公開した。ギターを全面に押し出した新曲「Looking For Fun」は、彼らの真骨頂と言える熱い一曲。「この”Looking For Fun”は、ザ・クラッシュの”(White Man) In Hammersmith Palais（ハマースミス宮殿の白