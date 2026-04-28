4月27日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」には、“偏差値70集団”として岸谷蘭丸、黒岩里奈、廣津留すみれ、松井ケムリ（令和ロマン）、松丸亮吾、本郄克樹（B&ZAI）（※50音順）の屈指の頭脳を持つ6人が登場。塾に「行く」か「行かないか」というトークから、大手進学塾の激し過ぎるクラス分け競争の裏側など “偏差値70集団”が厳しい受験戦争を勝ち抜くために体験してきたマル秘エピソードを語った。ス