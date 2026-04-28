◇ONE SAMURAI 1平田樹ーリトゥ・フォガット（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日に開催する「ONE SAMAURAI 1」の前日公開計量イベント「ONE SAMAURAI 1前日公開計量＆フェイスオフ」が、28日に有明アリーナで行われた。女子アトム級MMAワンマッチで対戦予定の平田樹（日本）とリトゥ・フォガット（インド）が超近距離のフェースオフを見せた。平田は午前10時か