「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）首位攻防３連戦の第１ラウンドでいきなり“イケヤマジック”がさく裂し、才木から二回に一挙６点を奪った。二回は打者一巡の猛攻だった。先頭・赤羽の三ゴロを三塁手・佐藤輝が一塁に悪送球。相手のミスにつけ込んだ。岩田の右前打で無死一、二塁とすると古賀の中前打で１点を先制。なおも一、三塁から武岡の右前打で２点目。続く投手・吉村が四球を選び、１番・長岡が左中間に２点適