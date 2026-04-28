教員が女児らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで共有したとされる事件で、器物損壊、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われたグループのメンバーで名古屋市立小の元教諭水藤翔太被告（35）の論告求刑公判が28日、名古屋地裁で開かれた。検察側は懲役6年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は6月4日。検察側は論告で「きわめて悪質な事案だ」と非難した。弁護側は一部被害者と示談が成立