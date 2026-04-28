香川県坂出市の五色台の山中でタケノコ堀りをしていた当時5歳の女の子が行方不明になってあすで21年です。香川県警がきょう（28日）、現場周辺で大規模な再捜索を行いました。 【写真を見る】五色台で当時5歳の女の子が行方不明になって29日で21年警察が大規模な再捜索【香川】 再捜索は警察官150人態勢で、五色台ビジターセンターの周辺で行われました。2005年、五色台の山中でタケノコ堀りのイベントに参加して