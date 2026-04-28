元マネージャーと撮られるのは2度目タレントとマネージャーの距離感に注目が集まっている――。昨年4月に田中圭（41）との不倫疑惑報道が飛び出した永野芽郁（26）。ちょうど1年経った今、違った話題でネットなどを騒がせている。「永野さんが元マネージャーの男性と、品川駅から新幹線に乗り込む仲睦まじい姿を4月13日に『女性セブンプラス』が報じました。そこで話題になったのが、二人が“お揃い”のブランドコーデだったこと。