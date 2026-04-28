テクタイトは、ゴルフ用距離計測器「Shot Navi」シリーズから、高機能と低価格を両立したレーザー距離計「STEADY」を4月下旬に発売した。ピンシーク計測やスキャン計測、さらに3点間距離計測機能を搭載し、0.1yd単位の高精度計測と0.05秒の瞬間計測を実現。プレー中の戦略に必要な機能と高い測定性能を備えながら、2万5000円以下という価格で販売する。●必要な機能をすべて搭載「STEADY」は、シーンに応じた3種の計測方法に対