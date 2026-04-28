Sophie Shaw/CNN Underscored（CNN）ヘアスタイリングツールにこだわりを持つ人たち（筆者もその一人だ）にとって朗報がある。ダイソンが、人気のヘアドライヤー「Supersonic」のトラベルサイズを発売したのだ。この新製品は長年待ち望まれていたもので、同ブランドとして初めてユニバーサル電圧に対応している。もうホテルの残念なドライヤーで我慢する必要はない。筆者はダイソンのハイエンドヘアスタイリングツールはすべて試し