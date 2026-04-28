MBSの河田直也アナウンサーが28日までに自身のインスタグラムを更新。『よんチャンTV』（月〜金後3：40※関西ローカル）に出演するアナウンサーとの集合ショットを公開した。【写真】『よんチャンTV』アナと集合ショットを公開したMBS河田直也アナ「先日よんチャンTVスタジオメンバーで食事会」だったことを伝えた河田アナは、山中真アナ、前田春香アナ、海渡未来アナ、河西美帆アナ、上田芹莉アナらと曽根崎お初天神通り