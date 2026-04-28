岡山県庁 岡山県は28日、玉野市の女性が自宅でフグを調理して食べ、食中毒が発生したと発表しました。 岡山県によりますと、4月21日午後6時ごろ、玉野市の80代の女性が知人からもらったフグを、調理師免許を持っていないにもかかわらず自宅で調理して食べました。女性は両手足のまひや呼吸困難となり、病院に搬送されました。 病院から連絡を受けた備前保健所が調査し、フグによる食中毒と判断しました。女性は快方し、2