＜J2・J3百年構想リーグ 第13節＞北海道コンサドーレ札幌は、あすホームで同リーグ3位の藤枝と対戦。チームはオフ明けの昨日は軽めの調整を行い、今日はあすの試合に向けて戦術面やセットプレーの確認を行いました。前節は首位のいわき相手に、後半追加タイムに家泉怜依選手と大森真吾選手の劇的2ゴールで見事に勝利し、18日の厚別開催からホーム戦2連勝中。再び歓喜の試合終了を