「Amazon Review Distiller」は5億件以上のAmazonレビューを抽出・解析することで「めちゃくちゃなレビュー」をカテゴリごとに選出しています。サイトではAmazonに近いUIで各カテゴリの特にひどいレビューを見ることができるほか、「レビューに汚い言葉が多いカテゴリ」「レビューの文字数が多いカテゴリ」などの集計を見ることができます。Amazon Review Distiller · Wall of Rantshttps://burla-cloud.github.io/amazon-rev