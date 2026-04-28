国土交通省航空局は、航空機内の持ち込み禁止物品に「ナトリウムイオン電池」を4月24日付で追加した。ナトリウムイオン電池や、ナトリウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーは、機内持ち込み、預け入れともにできない。エレコムは、自社が販売するナトリウムイオン電池を使用したモバイルバッテリー、ハンディファンの利用者に対して注意喚起を行っている。一部のパッケージやウェブサイトでは、「機内持ち込み対応」と記載