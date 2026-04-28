【モデルプレス＝2026/04/28】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が4月27日、自身のInstagramを更新。シースルードレスを公開し、話題となっている。【写真】29歳元フジアナ「胸元の肌見せがセクシー」シースルードレス姿◆渡邊渚、シースルードレス姿披露渡邊は「最近載せていなかった衣装！いつも素敵に仕上げてくださって、ありがとうございます」とつづり、写真を投稿。黒