昭和の時代に多くの家庭で愛されたポータブルレコードプレーヤーが、令和の技術と融合してよみがえった。太知ホールディングスは、Columbia（日本コロムビア）の銘機デザインを継承した「GP-N3BT-R」をクラウドファンディング「Makuake」で4月30日から5月30日までの期間限定で販売を開始する。Bluetooth機能やUSB Type-C電源に対応し、現代のライフスタイルに合わせて進化した。●昭和のデザインをそのままに令和仕様に進化GP-