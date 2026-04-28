米国保守層の間で「MAGA（Make America Great Again、米国を再び偉大に）ガール」という愛称で人気を集めていたブロンド美女のインフルエンサーの正体が、インドに住む22歳の青年男性であることが分かった。21日（現地時間）、米国の情報技術（IT）メディア「WIRED（ワイアード）」は、インドの医大生サム（仮名）が人工知能（AI）で作った偽のインフルエンサーを活用し、毎月数千ドルを稼いでいたと報じた。米国への移民を準備中