京急百貨店・ウィング上大岡の開店30周年を記念したビッグイベント「京急鉄道フェスティバル」が、5月7日（木）まで開催されています。会場となる7階催事場では、普段は見ることができない本物のパンタグラフやスピードメーターの展示、方向幕操作体験など、親子で楽しめる企画が目白押しです。さらに、実際の電車の床材やシート材を再利用した世界に一つだけのオリジナルグッズ作りや、ファン注目の鉄道部品一般販売も実施。ゴー