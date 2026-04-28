俳優の寺島進が２８日、都内で行われた「６５歳からのハワイプロジェクト」発表会に登壇し、シニア向けのハワイ観光促進プロジェクトの応援団長に就任した。真っ白なスーツに、真っ赤なアロハシャツとハワイの伝統的な花の首飾り“レイ”を身につけて登場。アクティブシニアの代表として選ばれた寺島は「アロハシャツはもう５０年以上は着てます」と気合十分な様子を見せた。同プロジェクトに合わせ、２０年ぶりに米ハワイに