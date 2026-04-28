鈴木農林水産大臣は28日、農林水産関連資材への中東情勢の影響について、卵のパックや食品トレー、ハウス用ビニールなど、「消費者などから不安の情報が寄せられたもの」や「生産や流通過程で特に広く利用されているもの」など57項目を調査していると明らかにしました。農水省はこのうち、「コメやパンの袋」「食肉包装用のフィルム」、「発泡スチロール」や畑で作物を覆うためなどに使う「マルチフィルム」、また、植物油の抽出に