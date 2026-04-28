きょうは気温が高くなり、名古屋や岐阜などでは夏日になるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋で26℃ 各地で汗ばむ暑さに 岐阜は夕方以降に雨の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/28 昼） 名古屋市内は、朝から青空が広がっています。正午前の気温は23.1℃で、風は強くありません。 きょうは午後も晴れ間が広がりますが、次第に雲が多くなるでしょう。岐阜県では夕方以降、飛騨地方を中心に所々で雨が降る見込みです