きょうは気温が高くなり、名古屋や岐阜などでは夏日になるでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋で26℃ 各地で汗ばむ暑さに 岐阜は夕方以降に雨の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/28 昼）

名古屋市内は、朝から青空が広がっています。正午前の気温は23.1℃で、風は強くありません。

きょうは午後も晴れ間が広がりますが、次第に雲が多くなるでしょう。岐阜県では夕方以降、飛騨地方を中心に所々で雨が降る見込みです。



最高気温は名古屋で26℃、岐阜では25℃の予想で、日中は半袖でも心地よく過ごせるでしょう。高山や津では22℃と、過ごしやすい陽気になりそうです。

あさって午後から雨雲広がり金曜日は広く雨

【週間予報】

あさって木曜日の午後からは雨雲が広がり、金曜日は広く雨が降るでしょう。雨や風が強まる所があり、日中も空気はヒンヤリとしそうです。その後、土曜日は晴れて暑さが戻るでしょう。名古屋や岐阜では夏日になる見込みです。



来週月曜日は各地で雨が降るでしょう。天気や気温の変化で体調を崩さないよう、お気をつけください。