フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。四国沿岸の名産「チャンバラ貝」について語った。松山は現在、春のコンサートで全国行脚中。28日には愛媛県松山市、30日には高知県高知市でライブを行う。「四国っていろんなイメージがあるんだけどな、チャンバラ貝って四国の方、当然お分かりでしょうけど、私、あれ大好きなんですよ」と切り出した。四国のライブ関係者が昔