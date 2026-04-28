BTSのVが、インスタグラムとTikTokで同時に大きな注目を集めている。アメリカのソーシャルメディア分析企業「HypeAuditor」の集計によると、Vは最近、「世界で最も影響力のあるインフルエンサーTOP1000」で2位にランクイン。TikTokでは「世界で最も影響力のあるTikTokインフルエンサーTOP1000」で1位を記録した。【写真】V、“シャワーシーン”公開!?Vのインスタグラムでの影響力は、すでに記録として証明されている。BTSメンバー