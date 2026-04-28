AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）決勝で、一部のサウジファンが日本選手にごみを投げつけるなど、マナー違反行為が相次いだ。FC町田ゼルビアは25日、サウジアラビアで行われたACLE決勝で、アル・アハリ・サウジと対戦した。アル・アハリ・サウジが後半途中に退場者を出して数的不利に陥ったが、町田はその好機を生かせず、延長前半6分に失点し、0−1で敗れた。試合を通じて、アル・アハリ・サウジの一部ホームファンが町