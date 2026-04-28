タレントの板野友美さんは4月26日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。【写真】板野友美＆娘のプライベートショット「ともちんと動物可愛すぎるコンビ」板野さんは「東武動物公園楽しかった」とつづり、埼玉県の東武動物公園を訪れた際の写真を4枚公開。娘と公園を満喫する様子です。1、4枚目は娘が馬や鹿にエサをあげているかわいらしい様子で、3枚目は自身と鹿とのツーショット。黒いキャップに赤いト