日本のトレイルランニングを牽引するトレイルランナー、秋山穂乃果選手。4月25日に行われた「Mt.FUJI 100」の「ASUMI 40kWomen」では、並居る強豪を抑え見事優勝を果たし、その実力を改めて示した。今年6月にはアメリカで最も権威のあるトレランレース「ウェスタンステイツ・エンデュランスラン」への出場も決まっており、今最も注目の選手の一人である。現在、日本でも競技人口が増加傾向にあるトレイルランニングだが、ま