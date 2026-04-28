12試合、60打席ぶりの一発だった。【もっと読む】佐々木朗希に芽生えた“かなりの危機感”…意固地も緩和？日本時間27日、大谷翔平（31=ドジャース）がカブス戦の七回、内角低めの変化球をとらえて左中間スタンドに6号ソロ本塁打を放った。「きのうあたりから（打撃の）調子は良くなっていた。我慢しながら、もう少し、改善したい。構えが一番なので、そこが決まれば良くなると思う」とは試合後の本人だ。なにしろ、チーム28