お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「古着買ったよ」と書き出したイモト。「はじめてましてのJIMMY’ZJIMMY’Zって80〜90年台代の西海岸スケーターブランドで巻きスカートパンツの上に巻いても良さげだねナイロンのアノラックは配色が素敵でアウターにもインナーにもなるね」と紹介してこだわりのファッションを披露した。「なんて話を店主の鈴木さんがし