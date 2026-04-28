「SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA 」って？ 千葉県「稲毛海浜公園（いなげの浜）」では、2026年5月30日（土）に「SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA」が開催されます！ コンセプトは「音楽と花火が完全に重なる、50周年の節目に開催される一夜限りの花火エンタテインメント」。千葉市開府900年、いなげの浜開設50周年を記念して実施されるこのイベントは、花火