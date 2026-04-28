日立製作所は４日ぶりに大幅反落している。２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１兆１０００億円（前期比４．８％増）、最終利益予想は８５００億円（同５．９％増）としており、利益予想の水準に対して物足りなさを意識した売りがかさんでいる。エナジーのパワーグリッド事業やデジタルシステム＆サービス（ＤＳＳ）の国内Ｉ