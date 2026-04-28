テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は28日、放送され、火曜コメンテーターを担当する元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士が、2週連続で欠席した。冒頭、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日も、菊間さんはお休みです」と報告し、菊間氏の代役として斎藤幸平・東大大学院准教授が出演することを紹介した。菊間氏の欠席の理由は、先週に続いて特に説明はされなかったが、菊間氏は21日、自身のイ