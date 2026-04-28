女優・小林綾子(53)が24日、自身のインスタグラムを更新。かつての人気アイドルとの2ショットを披露した。 【写真】80年代を席巻「おしん」女優と元アイドル40年後の2ショット 小林は「紅茶のおいしい喫茶店へいってきましたよ」と報告。J COMの「柏原芳恵の喫茶☆歌謡界」の収録で、歌手の柏原芳恵(60)と会ったことを明かした。柏原は1980年デビュー。アイドル歌手として「ハロー・グッバイ」(81年)、「春な