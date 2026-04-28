夏のスタイリングをもっと自由に楽しみたい方へ。jouetie（ジュエティ）から、シーンレスに活躍するスイムウェアコレクションが登場します。2026年4月24日（金）より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて先行予約がスタート。水着としてはもちろん、普段のコーデにも取り入れられるファッション性の高さが魅力の新作ラインアップに注目です♡ 街でも着られる新感覚スイムウェア 今回のコレクション