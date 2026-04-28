jouetieスイムウェア新作♡街でも映える自由な着こなしが叶う夏コーデ

夏のスタイリングをもっと自由に楽しみたい方へ。jouetie（ジュエティ）から、シーンレスに活躍するスイムウェアコレクションが登場します。2026年4月24日（金）より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて先行予約がスタート。水着としてはもちろん、普段のコーデにも取り入れられるファッション性の高さが魅力の新作ラインアップに注目です♡

街でも着られる新感覚スイムウェア

今回のコレクションは、“水着の枠にとらわれない”自由な着こなしがテーマ。ビーチやプールだけでなく、デニムやスカートと合わせてタウンユースも楽しめるデザインがそろいます。

jouetieらしい個性的な柄やディテールが光り、夏のコーディネートをぐっと華やかにアップデート。1枚で主役級の存在感を放つので、旅行やフェスなどアクティブなシーンにもぴったりです。

atmos pink×PUMA新作♡ギンガムチェックが映えるH-STREET別注モデル登場

3タイプのラインアップをチェック

ドットフリルスカートレイヤードモノキニ



価格：15,400円（税込）

フリルスカートをレイヤードしたデザインで、フェミニンさとトレンド感を両立。1枚でコーデが完成するモノキニは、スタイルアップ効果も期待できます。

カラー：ブラック／ブルー（サイズ：F）

ランジェリーキャミスイムウェア



価格：17,600円（税込）

ランジェリーライクな華奢ストラップがポイント。インナー感覚で着られるため、シャツやジャケットと合わせたレイヤードスタイルにもおすすめです。

カラー：ブラウン／ベージュ（サイズ：F）

コットンレースフリルオフショルスイムウェア



価格：16,500円（税込）

フリルとリボンが印象的なオフショルデザイン。コットンレースのやわらかな雰囲気で、甘さと抜け感を演出します。

カラー：オフホワイト／ブラック（サイズ：F）

発売スケジュールと購入方法

先行予約は2026年4月24日（金）より「RUNWAY channel」にてスタート。実店舗およびWEBストアでは、2026年6月中旬より順次発売予定です。

ZOZOTOWNや公式オンラインストアでも取り扱いがあるため、ライフスタイルに合わせて購入しやすいのも嬉しいポイント。

まとめ

jouetieのスイムウェアコレクションは、ただの水着にとどまらないファッションアイテムとしての魅力が詰まったラインアップ。夏のお出かけをもっと自由に、自分らしく楽しみたい方にぴったりです♡

ビーチも街もシームレスにつなぐ新しいスタイルで、この夏のコーデを思いきり楽しんでみてください。