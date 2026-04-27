【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前週末比9.86ドル高の4万9240.57ドルを付けた。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表を29日に控えて様子見気分が強い。