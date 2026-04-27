4月11日、山口市内で行方不明となった高齢女性を捜索し、山中で発見した男性に27日、警察から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのはタクシー運転手原田繁美さん72歳です。原田さんは4月11日、山口市内に住む90代の女性が行方不明となり捜索しているという情報を聞き、自主的に捜索しおよそ1時間後に徳地の藤木地区の山の中で女性を発見しました。普段、タクシーで地域をくまなく走っている原田さんは土地勘を活