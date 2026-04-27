スマホ代は毎月かかる固定費だからこそ、本当は見直し効果が大きいもの。しかし、料金プランや特典は意外と複雑で、「結局どれがお得なの？」と迷ったまま払い続けている人も多いのでは!?そんな人たちの新たな選択肢が登場！それが“利用料金の20％をマイルで還元”という、圧倒的にわかりやすいお得さを引っ提げて、2026年3月にリリースされた「ANAモバイル」です。乗り換えの有力候補になること間違いなしの、この新MVNOの魅力