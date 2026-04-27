TOJI（とうじ）が、「酒粕バスパウダー 橙 -DAIDAI-」を公式オンラインサイトにて発売した。■やさしい香りのバスタイム初夏に向けた第三弾アイテムとして登場したバスパウダー。花や葉、果皮、果実、種子、樹皮などから抽出した天然精油のみを使用し、植物本来の香りを丁寧に重ね合わせた奥行きのある香りが特徴。酒粕は低温でじっくりとパウダーにすることでノンアルコール化。原料・香料ともに無添加の設計で、肌へのやさしさに