エポスカードは4月27日、「EPOS CRYPTOカード for bitbank」の発行を開始した。EPOS CRYPTOカード for bitbank○bitbankと連携したクレカが誕生同カードは、月々の利用額の引落しに加え、ポイントも暗号資産(＝CRYPTO ASSET)で還元される 、暗号資産取引所「bitbank」と連携した日本初のクレジットカードである。年会費は永年無料、国際ブランドはVisaとなる。暗号資産(BTC・ETH・ASTR)カード利用代金の引落しを「金融機関」または